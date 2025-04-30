حكم قضائي جديد ضد "كروان مشاكل" في واقعة سب وقذف ريهام سعيد

كتب- أحمد عادل:

قضت المحكمة الاقتصادية، اليوم الأربعاء، بحبس التيك توكر المعروف بـ"كروان مشاكل" لمدة سنتين، وتغريمه 100 ألف جنيه، مع كفالة 10 آلاف جنيه لوقف التنفيذ، وذلك في اتهامه بسب وقذف الإعلامية ريهام سعيد، وبث محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد قد تقدمت ببلاغين إلى النائب العام، حملا الأرقام 62159 و62214، ضد المتهم أحمد علي محمد السيد، الشهير بـ"كروان مشاكل"، تتهمه فيهما بالإساءة إلى الدولة المصرية، وبث الشائعات، واستخدام ألفاظ خارجة تخدش الحياء العام.

وتضمن البلاغ الأول اتهامه بنشر شائعات كاذبة عن تلوث مياه الشرب، ما تسبب في إثارة الذعر بين المواطنين، بينما أشار البلاغ الثاني إلى نشر المتهم مقاطع فيديو تحتوي على إيحاءات جنسية وألفاظ غير لائقة، في تجاوز صارخ لقيم المجتمع المصري وتقاليده.

وأكدت ريهام سعيد، في بلاغها، أنها تقدمت بهذه الشكاوى بصفتها إعلامية ومواطنة حريصة على سمعة الوطن، مشددة على أهمية اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي تجاوزات تهدد القيم العامة أو تسعى لتشويه صورة المجتمع.