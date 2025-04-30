أول تعليق من مرتضى منصور بعد مؤبد المتهم بهتك عرض طفل البحيرة

كتب - رمضان يونس:

علّق المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق، على قضية هتك عرض "طفل البحيرة" داخل إحدى المدارس الدولية بدمنهور، والتي قُضي فيها بالسجن المؤبد على المتهم من الجلسة الأولى.

كتب مرتضى منصور عبر صفحته الشخصية على فيسبوك: "الحمد لله أن في مصر قضاء عظيم. القضاء المصري هو الذي أخذ حق الطفل. الأم العظيمة رحاب هي التي دافعت عن شرف ابنها. حكمت محكمة جنايات إيتاي البارود منذ قليل بالأشغال الشاقة المؤبدة على العجوز الذي تعدى على طفولة الطفل ياسين."

كانت محكمة جنايات دمنهور، الدائرة الأولى، برئاسة المستشار شريف عدلي، والمنعقدة اليوم الأربعاء بمحكمة إيتاي البارود، قضت بالسجن المؤبد على المتهم بهتك عرض طفل البحيرة، واقتصرت جلسة اليوم على حضور المجني عليه وأسرته، والمتهم ودفاع الطرفين، وشهود الواقعة، مع حظر دخول وسائل الإعلام.

تواجدت حشود كبيرة من الأهالي والمتضامنين في محيط المحكمة، مطالبين بالقصاص للطفل ياسين في الواقعة التي أثارت غضب الرأي العام خلال الأيام الماضية. وحضرت أسرة الطفل برفقة العشرات من الأهالي، رافعين صورًا ولافتات تطالب بإنزال أقصى العقوبات على المتهم. وارتفعت الهتافات أمام المحكمة، أبرزها: "حق ياسين لازم يرجع" و"الإعدام.. الإعدام".

واجه المتهم "ص. ك"، 79 عامًا، مراقب مالي، اتهامات في القضية المسجلة برقم 33773 لسنة 2024 جنايات مركز دمنهور، والمقيدة برقم كلي 1946 لسنة 2024 جنايات كلي وسط دمنهور، بهتك عرض الطفل ياسين، 5 أعوام، في مرحلة الحضانة بذات المدرسة، داخل دورة مياه المدرسة خلال اليوم الدراسي.

تعود أحداث القضية إلى يناير من العام الماضي، عندما لاحظت الأم، رحاب، مشكلات صحية لدى ابنها أثناء عملية الإخراج. وبعد إجراء الكشف الطبي، تبين وجود علامات لاعتداء جنسي.