"هيدرو وحشيش وشابو".. إحباط ترويج 36 كيلو مخدرات في أسوان ودمياط

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريتَي أمن أسوان ودمياط شن حملات أمنية مكثفة بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة، أسفرت عن ضبط 8 قضايا جلب مواد مخدرة، بالإضافة إلى تنفيذ مئات الأحكام القضائية وضبط أسلحة نارية بدون ترخيص.

ففي أسوان، تم ضبط 4 قضايا جلب مخدرات، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من مخدر الحشيش، وأكثر من 3 كجم من مخدر البانجو، بالإضافة إلى كميات من مخدري الهيروين والشابو، بحوزة 4 متهمين، من بينهم 3 مسجلين خطر. كما تم ضبط 4 قطع سلاح ناري غير مرخصة، بينها بندقية آلية وبندقية خرطوش، إلى جانب عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة. وتم كذلك تنفيذ 811 حكمًا قضائيًا متنوعًا.

وفي دمياط، أسفرت الحملة عن ضبط 4 قضايا أخرى لجلب المخدرات، ضُبط خلالها أكثر من 7 كجم من الحشيش، و9 كجم من البانجو، وأكثر من 10 كجم من الهيدرو، إلى جانب كميات من الهيروين. كما تم ضبط 3 قطع سلاح ناري من نوع "فرد محلي" وعدد من الطلقات، بحوزة 4 متهمين، لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لملاحقة تجار المخدرات وضبط الأسلحة غير المرخصة وتنفيذ الأحكام القضائية على مستوى الجمهورية.