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احذر الرادار.. المرور تضبط 42 ألف مخالفة في 24 ساعة

12:33 م الأربعاء 30 أبريل 2025

الرادار

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المكثفة لتحقيق الانضباط المروري.

ونجحت الجهود خلال 24 ساعة في ضبط 42.325 مخالفة مرورية متنوعة، شملت المخالفات ضبط 607 حالة سير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، كما جرى تحرير 31,383 مخالفة تجاوز السرعة المقررة.

وضبطت القوات 8 مخالفات خاصة بالوقوف العشوائي، و520 مخالفة استخدام الهاتف أثناء القيادة.

كما تم ضبط 13 مخالفة تتعلق بعدم الالتزام بشروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفين ورفع مستوى السلامة على الطرق.

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الرادار الإدارة العامة للمرور حملات مرورية
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