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"التوك توك دخل في المحل".. تفاصيل حادث شارع فيصل المثير

06:10 م الخميس 03 أبريل 2025

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كتب - محمد شعبان:

كشفت الأجهزة الأمنية بالجيزة ملابسات فيديو متداول يظهر اصطدام سيارة ربع نقل بسيارة ملاكي بالمواجهة بشارع الملك فيصل.

بالفحص تبين أنه بتاريخ أول أبريل الجاري تبلغ لقسم شرطة العمرانية بوقوع حادثتصادم بين 3 مركبات سيارة ربع نقل "محمل عليها دراجة نارية" وسيارة ملاكى مع مركبة "توك توك".

وحال تواجد قائد السيارة الأولى بالمحل ملكه اصطدمت بواجهة المحل دراجة نارية تسببت في حدوث تلفيات بالمحل وتركها قائدها وفر هاربا، مما دعاه لتحميلها أعلى السيارة خاصته لتسليمها لقسم الشرطة.

وحال سيره بالشارع محل البلاغ فوجىء بقائد "مركبة توك توك" يحاول استيقافه لاستعادة الدراجة النارية، مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة بيده واصطدم بالجزيرة الوسطى وتخطيه للاتجاه المقابل واصطدامه بإحدى السيارات بالمواجهة.

وأسفر الحادث عن حدوث تلفيات بالمركبات دون حدوث إصابات، وأمكن ضبط أطراف الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية.

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حادث تصادم مرور الجيزة العمرانية توك توك
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