إصابة عاطل بطلق ناري في مشاجرة بأرض اللواء

كتب - محمد شعبان:

أصيب عاطل بطلق ناري في مشاجرة بأرض اللواء اليوم الخميس.

تلقى اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارا من إدارة شرطة النجدة بسماع دوي إطلاق نار بدائرة قسم العجوزة.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ بقيادة العميد محمد ربيع وتبين بالفحص نشوب مشاجرة أطلق أحد طرفيها النار صوب الثاني بسبب خلافات بينهما.

ونتح عن إطلاق النار سقوط مصاب يدعى "أحمد.ع." 32 عاما ونقله إلى المستشفى للعلاج ويكثف رجال الأمن جهودهم لضبط المتهم والسلاح المستخدم.