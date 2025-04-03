قرارات عاجلة من النيابة بشأن المتهم بقتل شخص وابتزاز زوجته بأكتوبر

كتب- أحمد عادل:

تباشر النيابة العامة بالجيزة، تحقيقاتها مع المتهم بقتل شخص بطعنة نافذة في القلب، وابتزاز زوجته بنشر فيديوهات لهما في 6 أكتوبر.

وصرحت جهات التحقيق بدفن جثة المجني عليه، كما أمرت بسرعة تحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجود في مكان الجريمة.

وكانت تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا من سيدة، يفيد بمقتل زوجها على يد شاب داخل شقتها السكنية.

وبالانتقال والفحص، عُثر على جثة المجني عليه "حسام أ"، في العقد الرابع من عمره مصاب بطعنة في الصدر أودت بحياته.

وبسؤال زوجة المجني عليه، قررت أن زوجها فقد هاتفه خلال الأيام الماضية وعثر عليه المتهم، وقام بفتحه وتهديدها بنشر فيديوهات تجمعها بزوجها، وطلب مبلغ مالي مقابل عدم نشر تلك الفيديوهات.

وتابعت زوجة المجني عليه، أن المتهم عرض عليها إقامة علاقة آثمة مقابل حذف الفيديوهات، فقامت باستدراجه إلى محل سكنها في وجود زوجها.

وبعد وصوله نشبت مشاجرة بين المجني عليه والمتهم، تعدى فيها الأخير على الضحية بطعنة نافذة في القلب بسلاح "أبيض" سكين.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، بمواجهته أقر بارتكابه للجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.