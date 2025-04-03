مشابهة لـ "لام شمسية".. كيف انتهت واقعة هتك عرض طفلة على يد جارها بمصر القديمة؟

كتب- أحمد عادل:

"ماما.. عمو عمل معايا حاجة عيب" بهذه الكلمات روت الطفلة "ج"، من ذوي الهمم، لوالدتها عبر مكالمة هاتفية تفاصيل الاعتداء عليها داخل العقار الذي تسكن فيه بمنطقة مصر القديمة من قبل جارها.

بدأت القصة حينما استغل جار الطفلة غياب والدتها، واستوقفها داخل مدخل العقار وقام بتقبيلها ومعانقتها رغمًا عنها، في واقعة مشابهة لقصة مسلسل "لام شمسية".

كشفت تحقيقات النيابة العامة -حصل مصراوي على نسخة منها- في قضية هتك عرض طفلة من ذوي الهمم، والتي حملت رقم ٢٩٥ لسنة ۲۰۲٥ جنايات مصر القديمة، أن والدة المجني عليها تلقت مكالمة هاتفية من نجلتها، وأخبرتها بأن جارها استوقفها داخل العقار محل سكنهما وقام بتقبيلها ومعانقتها رغمًا عنها، وأعقب ذلك حسر ملابسها عنها بالقوة.

تابعت تحقيقات النيابة العامة، أن المتهم أدلى باعترافات تفصيلية حول كيفية ارتكابه للواقعة، بأن قام بإيقاف الطفلة أثناء دخولها للعقار محل سكنهما كونه على علم بعدم تواجد والدتها بالمنزل، مستغلًا حداثة سنها وعدم إدراكها بشكل طبيعي.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أقدم على تقبيل الطفلة -دون الـ12 عامًا- ومعانقتها بالقوة لشهوة في نفسه، وحاول حصر ملابسها عنها قاصدًا من ذلك هتك عرضها بالقوة.

وشهد الباحث الاجتماعي بخط نجدة الطفل بمحافظة القاهرة، أنه بمناقشة المجني عليها تبين أنها تعاني من نسبة تأخر عقلي، وقررت له بالواقعة على نحو ما جاء على لسان والدتها.

وكانت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، قضت بمعاقبة المتهم بهتك عرض طفلة من ذوي الهمم في مصر القديمة، بالسجن لمدة 3 سنوات.