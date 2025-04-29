"مش وقت شو على حساب القضية".. محامي تلميذ مدرسة دمنهور: الأسرة مدمرة

كتب- أحمد عادل:

كشف المحامي عصام مهنا، دفاع الطفل "ياسين" المجني عليه في واقعة هتك العرض المتهم فيها مراقب مالي بإحدى المدارس الخاصة بمدينة دمنهور، عن تفاصيل جديدة في القضية.

وقال "مهنا" في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، ستُعقد أولى جلسات محاكمة المتهم أمام محكمة الجنايات غدًا الأربعاء، بحيث ستستمع هيئة المحكمة لمرافعة دفاع المجني عليه والمتهم.

ووجّه "مهنا" مناشدة للمتطوعين في الدفاع عن الطفل، داعيًا إياهم إلى التريث والهدوء وعدم السعي وراء التريند أو الشهرة على حساب قضية تمس طفلاً تعرض لانتهاك "مش وقت شو على حساب القضية".

وأكد أن أسرة الطفل لا تسعى لإحداث ضجة بل تطالب فقط بالحصول على حق نجلهم بالقانون، خاصةً أنهم يعانون من حالة نفسية سيئة نتيجة تداول معلومات مغلوطة عن القضية.

وأضاف أن الواقعة تعود إلى فترة زمنية سابقة، وقد تم حفظ التحقيقات فيها مرتين بسبب عدم كفاية الأدلة، إلا أن التظلم على قرار الحفظ أسفر عن إحالة المتهم إلى محكمة الجنايات.