إمام عاشور يقاضي حسين لبيب أمام الجنح.. تعرف على السبب

كتب- محمود الشوربجي:

تقدم إمام عاشور لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر، بدعويين شيكات بدون رصيد، ضد حسين لبيب رئيس نادي الزمالك الحالي.

أقام الدعويين المحامي علاء فراج غنيم وكيلًا عن اللاعب إمام عاشور، حيث اتهم حسين لبيب رئيس الزمالك بإصدار شيكين بدون رصيد بقيمة مليوني جنيه لصالح اللاعب.

وبين مُقيم الدعوى، أن إمام عاشور قدم الشيكات المُحررة إلى البنك المسحوب عليه والذي أفاد بأن التوقيع غير مطابق.

بحسب الدعوى فإن فعل المعلن إليه -حسين لبيب - يشكل أركان جريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب المنصوص عليها بالمواد أرقام 336 و337 من قانون العقوبات و534 من قانون التجارة رقم 17 لسنة 1999، وقد أضر بالطالب أضرارًا مادية وأدبية بالغة مما يحق معه أن يدعي مدنيًا بتعويض مدني مؤقت 10001 جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت.

أوضحت الدعوى أن حسين لبيب استرد كل الرصيد أو بعضه أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك، ومن ثم فإن تحرير الشيك أو التوقيع عليه تم بسوء نية على نحو يحول دون صرفه.

ومن المقرر حضور المعلن إليه في جلسة استماع وذلك بمحكمة جنح قصر النيل الكائن مقرها بمحكمة عابدين.