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جثتان و12 مصابا في حادث ميكروباص أعلى "شبرا بنها الحر"

06:29 م الثلاثاء 29 أبريل 2025

حادث انقلاب ميكروباص - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 12 أخرون في انقلاب ميكروباص أعلى طريق شبرا بنها الحر، اليوم الثلاثاء.

تلقى مسؤول غرفة عمليات المرور إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود ضحايا بعد الكارتة.

انتقلت الخدمات المرورية إلى محل البلاغ وتبين بالفحص انقلاب سيارة ميكروباص اتجاه بنها بالقرب من محطة وقود مما أسفر عن حالتي وفاة و12 مصابا.

أودعت الشرطة الجثتين ثلاجة المشرحة والمصابون نقلوا إلى مستشفى كفر شكر للعلاج وجنبت إدارة المرور آثار الحادث نهر الطريق.

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