"شفتها في فيديو إباحي".. زوج يذبح زوجته في البحر الأحمر.. والتحقيقات: وهم

كتب- عاطف مراد:

في واقعة مأساوية، أقدم رجل يُدعى "ح.م"، 40 عامًا، عامل، على قتل زوجته "غادة ع. خ."، سيدة أربعينية، بطعنها بسكين في شقتهما السكنية بمحافظة البحر الأحمر. الدافع وراء الجريمة كان شكوكًا وهمية استندت إلى مقاطع "إباحية خيالية" زعم المتهم أنها تُظهر زوجته، دون أن يواجهها بأي دليل أو يمنحها فرصة للدفاع عن نفسها.

عاشت الأسرة حياة مستقرة في البداية، ورُزق الزوجان بطفلين. لكن إدمان الزوج على المخدرات قلب حياتهما رأسًا على عقب. تغير سلوكه، وأصبح يعتدي على زوجته بشكل متكرر. تحملت الضحية الاعتداءات من أجل أبنائها، غير مدركة أن بقاءها معه سيؤدي إلى نهايتها المأساوية.

في ليلة الحادث، وبعد تعاطي المخدرات، انتظر المتهم حتى خلدت زوجته إلى النوم. تسلل إلى غرفتها، وانقض عليها بسكين، طاعنًا إياها في رقبتها عدة طعنات أودت بحياتها في الحال. تلقت أجهزة الأمن بلاغًا بالواقعة، وبالانتقال والفحص، تم القبض على المتهم.

خلال التحقيقات، سُمح للمتهم باستخدام هاتفه المحمول للبحث عن المقاطع التي زعم أنها الدافع وراء جريمته، لكنه فشل في العثور عليها، قائلاً: "مش لاقي المقاطع". واعترف بارتكاب الجريمة بدافع الشك في سلوك زوجته.

أمرت النيابة العامة بتشريح جثمان الضحية لبيان سبب الوفاة. وأوضح تقرير الطب الشرعي أن المجني عليها تلقت طعنات نافذة في عنقها أدت إلى وفاتها فورًا. كما طالبت النيابة الأجهزة الأمنية بإعداد تحرياتها حول ملابسات الواقعة وخلفياتها.

خلال التحقيقات، أكد ممثل النيابة العامة أن الأفكار التي دفعته للقتل كانت "محض أكاذيب لا أساس لها من الصحة". وأشار إلى أن المتهم فشل في تقديم أي دليل يدعم ادعاءاته، مما يجعل الجريمة عمدية وبدون مبرر. وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة على المتهم.قررت محكمة جنايات سفاجا تأجيل المحاكمة إلى جلسة 7 يونيو 2025 للنطق بالحكم.