ماذا وجدت الداخلية مع باقي عصابة الحشيش المُصنّع؟ | صور

كتب- أحمد أبو النجا:

في تطور جديد بقضية تهريب وترويج الحشيش الاصطناعي، تمكنت وزارة الداخلية من إحكام قبضتها على ما تبقى من أفراد العصابة المنظمة، التي تورطت في واحدة من أخطر قضايا الاتجار بالمخدرات في الآونة الأخيرة. العملية الأمنية الناجحة جاءت بعد تحريات دقيقة وتحركات سريعة، أسفرت عن ضبط كميات ضخمة من المواد المخدرة والمتحصلات الإجرامية.

الضبطيات

بناءً على تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، تم تحديد وضبط المتهمين، حيث عُثر بحوزتهم على: 420 كجم من الحشيش الاصطناعي، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، ومواد خام تُستخدم في خلط وتحضير المواد المخدرة، و6 سيارات، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، وكمية من المشغولات الذهبية.

وتُعد هذه المضبوطات جزءًا من متحصلات نشاطهم الإجرامي الذي استهدف الإضرار بأمن المجتمع وسلامة الشباب.

قُدرت قيمة المضبوطات الأخيرة بنحو 863 مليون جنيه، مما يرفع إجمالي القيمة المالية للمضبوطات منذ بدء العملية إلى ما يقارب مليار و283 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمين، فيما تواصل الأجهزة الأمنية استكمال التحقيقات للكشف عن باقي عناصر الشبكة، وتأكيدًا على التزام وزارة الداخلية بتنفيذ استراتيجيتها في ملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة والحد من انتشار المخدرات.