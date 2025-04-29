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مخدرات بـ 863 مليون جنيه.. القبض على متهمين جدد في عصابة الحشيش المُصنع | صور

12:14 م الثلاثاء 29 أبريل 2025
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كتب- علاء عمران:

نجحت وزارة الداخلية في ضبط باقي عناصر التشكيل العصابي المتورط في جلب مخدر الحشيش الاصطناعي، وذلك في إطار استكمال جهودها لمكافحة جرائم المخدرات.

تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، أسفرت عن تحديد وضبط باقي أفراد التشكيل، وبحوزتهم 420 كيلو جرامًا من الحشيش الاصطناعي، وكمية من المواد المخدرة المتنوعة، إلى جانب كميات من المواد الخام المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة.

كما تم ضبط 6 سيارات، ومبالغ مالية بعملات محلية وأجنبية، إضافة إلى كمية من المشغولات الذهبية، وهي من متحصلات النشاط الإجرامي للعصابة.

قُدرت قيمة المواد المخدرة المضبوطة في هذه المرحلة بنحو 863 مليون جنيه، ليبلغ إجمالي القيمة المالية للمضبوطات منذ بداية العملية الأمنية حوالي مليار و283 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجار استكمال التحقيقات.

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