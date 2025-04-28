الداخلية تزف بشرى سارة للمصريين المقيمين في السعودية والكويت

القاهرة - مصراوي:

اضطلع قطاع الأحوال المدنية بإيفاد عدة مأموريات من القطاع لأبناء الجالية المصرية المقيمين بمدينتى الرياض وجدة في السعودية ودولة الكويت؛ لاستخراج بطاقات الرقم القومى لهم.

أعلنت الداخلية عن إيفاد مأموريات الأحوال المدنية اعتبارًا من غد 29 أبريل ولمدة 10 أيام.

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على التيسير والتسهيل على المواطنين المقيمين خارج البلاد فى تقديم الخدمات الجماهيرية لهم.