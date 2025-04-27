في مشهد مهيب.. البساتين تودع "عبده الجمال" ضحية أولاد خاله (فيديو وصور)

كتب ـ رمضان يونس:

في مشهد مهيب، ودع أهالي البساتين بالقاهرة، جثمان "عبده الجمال" الذي قتل أمس الجمعة، والمتهمين في الواقعة ابنة خاله و3 من أشقائها بعدما تربص به الجناة في أحد شوارع الحي، لوجود خلاف بينهما سابق.

وشهد تشييع جثمان "عبده" تواجد المئات من أهالي البساتين، وسط صراخ وانهيار أسرته وأصدقائه، عقب صلاة الجنازة عليه بمسجد التوحيد وسط البساتين، بعدما صرحت النيابة العامة بدفن الجثمان عقب توقيع الكشف الطبي لتحديد أسباب الوفاة وإعداد تقرير طبي بها.

أمام المقابر تجمع أهالي الحي وأقارب المتوفى وأصدقائه ليلقون النظرة الأخيرة على جثمانه ، قبل دفنه بمقابر عائلته.

جهات التحقيق بنيابة البساتين الجزئية، صرحت بدفن جثمان "عبده" (20 عاما) عقب توقيع الكشف الطبي عليه من قبل الأطباء الشرعيين بمشرحة زينهم بالقاهرة، لإعداد تقرير وافٍ عن الحالة لبيان أسباب الوفاة وملابساتها.

رجال مباحث قسم البساتين بالقاهرة، ألقت القبض على الأشقاء الأربعة (3 شباب وفتاة) المتورطين، في واقعة قتل "عبده الجمال" في أحد شوارع حي البساتين، عقب ارتكاب الجريمة بساعات.

النيابة العامة عاينت موقع الجريمة، واستمعت لأقوال أسرة المجني عليه و شهود العيان بشأن الواقعة، بعدما فرغت كاميرات المراقبة بموقع الجريمة و ذلك لكشف ملابسات الجريمة وتحديد أدوار المتهمين.