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ضبط عنصر إجرامي خطير بـ10 كيلو "شابو" وبندقية خرطوش في سفاجا

11:56 ص الأحد 27 أبريل 2025

ضبط متهم - تعبيرية

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كتب- سامح غيث:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في جلب والاتجار بالمواد المخدرة.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام قيام أحد العناصر الإجرامية الخطرة، والمقيم بدائرة قسم شرطة سفاجا، بمحاولة جلب كمية كبيرة من المواد المخدرة تمهيدًا لترويجها.

استهدفت الأجهزة الأمنية المتهم بعد تقنين الإجراءات، وعُثر بحوزته على 10 كيلوجرامات من مخدر الشابو، بالإضافة إلى بندقية خرطوش. وقدرت القيمة المالية للمضبوطات بنحو 10 ملايين جنيه تقريبًا.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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