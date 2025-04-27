بصمات سيليكون.. تفاصيل إحالة 21 موظفًا بمركز طبي في الغربية للمحاكمة

كتب- صابر المحلاوي:

أمرت النيابة الإدارية بإحالة 21 من العاملين بأحد مراكز الرعاية الأولية التابع لإدارة السنطة الصحية بمحافظة الغربية إلى المحاكمة التأديبية، على خلفية اتهامهم باصطناع قوالب لبصمات الأصابع باستخدام مادة السيليكون بهدف التلاعب بنظام البصمة الإلكترونية لإثبات الحضور والانصراف دون تواجد فعلي بمقر العمل، إلى جانب ارتكابهم مخالفات إدارية أخرى.

وتضمنت قائمة المحالين مديرة المركز وعددًا من الأطباء وممارسي العلاج الطبيعي وطاقم التمريض، بالإضافة إلى مسؤولي إعدادات جهاز البصمة ومسؤولة دفتر الحضور والانصراف.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى ما رصده مركز الإعلام والرصد برئاسة النيابة الإدارية، عقب تداول معلومات إعلامية عن ضبط قوالب بصمات مصطنعة داخل المركز بمعرفة لجنة من وزارة الصحة والسكان مكلفة بمتابعة انتظام العمل.

وخلال التحقيقات التي أجراها المستشار محمد علي الشباسي، تحت إشراف المستشارة مروة صلاح، استمعت النيابة لأقوال أعضاء لجنة الضبط ونائبي مدير إدارة الرعاية الأساسية والعلاج الطبيعي بمديرية الشؤون الصحية بالغربية، حيث أكدا تطابق الأسماء المدونة على البصمات مع بعض العاملين بقسم العلاج الطبيعي، ما استدعى ندبهم إلى وحدات صحية أخرى لحين انتهاء التحقيقات.

وكلفت النيابة لجنة فنية بوزارة الصحة بفحص جهاز البصمة بالمركز، بالتوازي مع مراجعة دفتر الحضور والانصراف الورقي، حيث تبين أن القوالب المضبوطة تعود إلى 15 موظفًا من المحالين، مع اكتشاف تلاعب متعمد في بيانات جهاز البصمة، عبر حذف بعض البصمات الأصلية وإضافة أخرى زائفة، بالإضافة إلى تلاعب في الدفاتر الورقية وعدم متابعة مديرة المركز لانتظام العمل.

وبمواجهة المتهمين، اعترفوا بالتهم المنسوبة إليهم، وعلى إثر ذلك قررت النيابة الإدارية إحالتهم جميعًا للمحاكمة التأديبية.