حكم عاجل ضد وائل غنيم بتهمة سب وقذف تركي آل الشيخ

كتب - أحمد عادل:

قضت محكمة القاهرة الاقتصادية بحبس وائل غنيم لمدة 6 أشهر، وكفالة 1000 جنيه لوقف التنفيذ مؤقتًا، وذلك على خلفية اتهامه بسب وقذف المستشار تركي آل الشيخ، وسوء استخدام منصات التواصل الاجتماعي.

كما قضت المحكمة بإلزامه بدفع مبلغ 20 ألف جنيه للمستشار تركي آل الشيخ، على سبيل التعويض المدني المؤقت.

وكان محامي المستشار تركي آل الشيخ قد تقدم ببلاغ رسمي ضد وائل غنيم، اتهمه فيه بنشر تدوينة عبر منصة "إكس" (تويتر سابقًا) بتاريخ 12 أكتوبر الماضي، تضمنت ألفاظًا مسيئة وخادشة للشرف والاعتبار.

وأوضح البلاغ أن التدوينة انتشرت بشكل واسع في الأوساط الرياضية والمجتمعية، مما ألحق ضررًا معنويًا بالغًا بالمجني عليه.

وأحالت النيابة العامة البلاغ إلى المحكمة الاقتصادية، موجهة إلى وائل غنيم تهم السب والقذف، وتعمد الإزعاج، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأثبتت تقارير الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات أن الحساب المستخدم في نشر التدوينة يعود بالفعل لوائل غنيم، وأن المحتوى المنشور تضمن عبارات مسيئة بحق المدعي.