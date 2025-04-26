اعتداء دموي على دليفري داخل مول بحدائق أكتوبر.. والأمن يضبط الجناة

كتب- علاء عمران:

ألقت أجهزة الأمن بمديرية أمن الجيزة القبض على أربعة أشخاص، لاتهامهم بالتعدي بالضرب على عامل توصيل طلبات (دليفري) داخل أحد المراكز التجارية بمدينة حدائق أكتوبر.

جاء ذلك بعدما تم تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر خلاله المتهمون وهم يعتدون على العامل باستخدام عصا خشبية، مما أثار حالة من الغضب والاستياء بين رواد السوشيال ميديا.

بالفحص، تبين أنه بتاريخ 19 أبريل الجاري، تلقى قسم شرطة ثالث أكتوبر بلاغًا من عامل دليفري مقيم بمحافظة الفيوم، أفاد فيه بأنه أثناء سيره بدراجته النارية بدائرة القسم اصطدمت به سيارة ملاكي يستقلها أربعة أشخاص.

وخلال معاتبته لهم، نشبت مشادة كلامية تطورت إلى مشاجرة، قام خلالها المتهمون بالاعتداء عليه بالضرب مستخدمين مفكًا وعصا خشبية وسلاحًا أبيض، مما أسفر عن إصابته بجرح طعني في منطقة البطن.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط السيارة المستخدمة في الواقعة ومستقليها، وتبين أن اثنين منهم لديهم معلومات جنائية سابقة، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في الاعتداء.

بمواجهة المتهمين، أقروا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.