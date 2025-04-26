الداخلية تلاحق النصابين.. ضبط شركة بدون ترخيص تروج لرحلات حج وعمرة وهمية

كتب- علاء عمران:

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة وضبط المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الشركات العاملة بمجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لاستغلال المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية، أكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام إحدى الشركات غير المرخصة بالنصب والاحتيال على المواطنين.

وتبين أن القائمين على إدارة الشركة استولوا على مبالغ مالية من المواطنين بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية، مع إيهامهم بأنها شركة سياحية مرخصة "على خلاف الحقيقة"، كما روجوا لنشاطهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط القائم على إدارة الشركة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.