إعلان

تصادم ميكروباصين بالبدرشين وجثة أسفل شجرة بالصف

06:18 م الجمعة 25 أبريل 2025

تصادم ميكروباصين

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز البدرشين جنوب الجيزة، الجمعة، حادث تصادم سيارتين "ميكروباص".

غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنطاق قرية أبو رجوان بحري.

ودفع مساعد مدير مرور الجيزة لقطاع الجنوب بتعزيزات مرورية لفحص الواقعة بالطريق المؤدي إلى المنيب وحصر الضحايا.

في سياق آخر، سجل مركز الصف حالة وفاة إثر سقوط من أعلى شجرة بقرية الشوبك الشرقي وإيداعها ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

حادث تصادم ميكروباص البدرشين الجيزة الصف الشوبك سقوط من شجرة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

لحظة بلحظة.. مباراة الأهلي وصن داونز في نصف نهائي أبطال أفريقيا