تصادم ميكروباصين بالبدرشين وجثة أسفل شجرة بالصف

كتب - محمد شعبان:

شهد مركز البدرشين جنوب الجيزة، الجمعة، حادث تصادم سيارتين "ميكروباص".

غرفة عمليات المرور تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بنطاق قرية أبو رجوان بحري.

ودفع مساعد مدير مرور الجيزة لقطاع الجنوب بتعزيزات مرورية لفحص الواقعة بالطريق المؤدي إلى المنيب وحصر الضحايا.

في سياق آخر، سجل مركز الصف حالة وفاة إثر سقوط من أعلى شجرة بقرية الشوبك الشرقي وإيداعها ثلاجة مستشفى الصف المركزي تحت تصرف النيابة العامة.