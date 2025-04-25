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رادارات السرعة تلتقط 35 ألف مخالفة في يوم واحد

01:50 م الجمعة 25 أبريل 2025

الرادارات الحديثة

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كتب - علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور توجيه الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات، وضبط المخالفين منهم. حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 46,248 مخالفة مرورية متنوعة.

تمكنت الحملة من ضبط 726 مخالفة سير بدون تراخيص، و18 دراجة نارية مخالفة، و35,066 مخالفة تجاوز السرعة المقررة. كما تم ضبط 5 مخالفات للمواقف العشوائية، و532 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و16 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها لضبط المخالفات المرورية.

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الإدارة العامة للمرور رادارات السرعة مخالفة مرورية
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