العثور على جثة داخل مصنع رخام بأطفيح.. والمباحث تحل اللغز

كتب - محمد شعبان:

لقي عامل مصرعه صعقا بالكهرباء داخل مصنع رخام بمركز أطفيح جنوب الجيزة، اليوم الخميس.

تلقى مأمور مركز أطفيح جنوب الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بالعثور على جثة داخل مصنع بعرب أبو ساعد.

انتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ وتبين بالفحص أن الجثة نتيجة صعق كهربائي داخل مصنع رخام وتم إيداعها ثلاجة المستشفى.

تحرر المحضر اللازم وأحاله اللواء سامح الحميلي مدير أمن الجيزة إلى النيابة العامة للتصريح بالدفن.