تجديد حبس موظف بالمعاش شرع في قتل جاره دهسًا في حلوان

كتب- أحمد عادل

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبس موظف بالمعاش 15 يومًا على ذمة التحقيقات، على خلفية اتهامه بالشروع في قتل جاره دهسًا في مدينة الأبطال.

وتعود تفاصيل الواقعة، عندما نشب خلاف بسيط بين الجيران بسبب اعتراض المتهم على تواجد "كلب" المجني عليه في العقار، وتطور إلى مشادة كلامية بين المجني عليه والمتهم قبل صلاة الجمعة، وانصرف كل منهما لأداء الصلاة.

وعقب انتهاء الصلاة، وأثناء سير المجني عليه في الشارع، قام المتهم بدهسه عمدًا بسيارته في محاولة للشروع في قتله.

ويرقد المجني عليه في المستشفى في حالة خطيرة، وخضع لعدة عمليات جراحية، ويعاني من كسور متفرقة من بينها كسر في الحوض، بالإضافة إلى نزيف داخلي.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه قائد السيارة.