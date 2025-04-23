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عملات أجنبية ومشغولات ذهبية.. حبس أجنبية متهمة بسرقة شقة بالمعادي

08:47 م الأربعاء 23 أبريل 2025

حبس تعبيرية

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كتب- محمود الشوربجي:

أمرت نيابة المعادي الجزئية، اليوم، بحبس سيدة، بتهمة سرقة أموال ومشغولات ذهبية، من إحدى الشقق التي تعمل بها، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما أمرت النيابة بحجز آخر، بتهمة شراء مشغولات ذهبيه مسروقة وعلم بسرقتها، وأمرت بالتحري حول طبيعة نشاطه.

وتمكن رجال المباحث من ضبط إحدى السيدات "تحمل جنسية إحدى الدول" لقيامها بسرقة مبالغ مالية "عملات أجنبية محلية" ومشغولات ذهبية من مسكن أحد الأشخاص "تعمل طرفه" بدائرة قسم شرطة المعادي.

كما قامت بالتصرف في قطع المشغولات الذهبية لدى عميلها سيئ النية وهو مالك محل مصوغات، والذي تم ضبطه وبحوزته المشغولات المستولى عليها، فيما أقرت المتهمة بإنفاق المبالغ المالية على متطلباتها الشخصية.

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حبس سيدة أجنبية بتهمة سرقة سرقة شقة بالمعادي نيابة المعادي الجزئية سرقة أموال ومشغولات ذهبية
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