تأجيل محاكمة 4 محامين بتهمة تزوير إيصالات لطبيب بالدقي

كتب - رمضان يونس:

قررت الدائرة "9" جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عفيفي محمود المنوفي، تأجيل محاكمة 4 محامين في واقعة اتهامهم بتزوير إيصالات أمانة ضد طبيب شهير بالدقي، لجلسة 17 يونيو المقبل.

كما أمرت المحكمة بإخلاء سبيل المتهم المحبوس بكفالة مالية قدرها 5 آلاف جنيه.

ترأس هيئة الدائرة المستشار عفيفي محمود المنوفي رئيس المحكمة وعضوية المستشارين مصطفى محمد عبد اللطيف ومحمد عبد الحميد العدروسي وسكرتارية خالد شعبان.

وأسندت النيابة العامة في تحقيقات القضية رقم 6493 لسنة 2024 كلي جنوب الجيزة، للمتهمين " أ.ع" و"م.م" و"م.أ" و " س.م"، أنه في غضون عام 2022، بدائرة مركز شرطة العياط، اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة بأن "استعملوا التوكيل الرقيم ٦٣٦ حرف ب لسنة ٢٠١٢ المنسوب صدوره المكتب توثيق نادي الصيد"، دون علم موكلهم المجني عليه "أحمد ع" - طبيب شهير بالدقي- احتجوا به أمام موظف عام حسن النية بنيابة مركز العياط، إذ قام المتهم الثاني بصفته وكيلا عن المجني عليه بالتوكيل سالف البيان بالتوقيع على أصول تقارير المعارضة والاستئناف الخاصة بالقضية الرقمية ٤١٣١ لسنة ۲۰۲۲ جنح مركز العياط، مع علمهم بتزويرها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن أصدرت قبل المجني عليه أحكام نهائية في القضايا على النحو المبين بالتحقيقات.

وذكرت النيابة العامة أن المتهمين اشتركوا بطريق الاتفاق والمساعدة في استعمال التوكيل الرقيم 636 حرف ب لسنة 2012 المنسوب صدوره لمكتب توثيق نادي الصيد، دون علم موكلهم المجني عليه الطبيب "أحمد ع"، بأن احتجوا به أمام موظف عام بنيابة مركز العياط، إذ قام المتهم الثاني بصفته وكيلا عن المجني عليه بالتوكيل سالف البيان، بالتوقيع على أصول تقارير المعارضة والاستئناف الخاصة بالقضية الرقمية 4132 لسنة 2022 جنح مركز العياط، مع علمهم بتزويرها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن صدرت قبل المجني عليه أحكام نهائية في القضايا.

وتابعت النيابة العامة أن المتهم الرابع توجه إلى مركز شرطة العياط لموظف عمومي "م.ح" بمركز شرطة العياط فحرر القضية الرقمية 4131 لسنة 2022 جنح مركز العياط وموضوعه إيصال أمانة قبل المجني عليه الطبيب مع علمهم بتزويرها وبلغوا بذلك مقصدهم بأن صدرت قبل المجني عليه أحكام نهائية في القضية.

ونسبت النيابة العامة في أوراق الدعوى للمتهمين جميعا تهمة الاشتراك بطريق الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير مادي في محررات عرفية وهي إيصالات الأمانة محل المحاضر الرقمية 4131 لسنة 2022 جنح مركز العياط، والقضية الرقمية 4132 لسنة 2022 جنح مركز العياط بأن امدوه بالبيانات اللازمة لتحريرها وبتوقيع منسوب للمجني عليه "أحمد ع" ، مع علمهم بتزويرها فتمت الجريمة بناء على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

وأوضحت النيابة أن المتهمين أبلغوا كذبا بسوء قصد بوقائع قبل المجني عليه أحمد عاطف حسين محمد ، محل الاتهامات السابقة لو ثبتت صحة عقابه على خلاف الحقيقة، على النحو المبين.