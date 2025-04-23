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سيدة عربية تتهم مستشفى بأكتوبر بالتسبب في تشوه جسدها

06:03 م الأربعاء 23 أبريل 2025

عملية حراحية

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كتب- صابر المحلاوي:

قدمت سيدة تحمل جنسية دولة عربية بلاغًا رسميًا لقسم شرطة أكتوبر أول، تتهم فيه مستشفى خاصًا شهيرًا بمدينة 6 أكتوبر بالإهمال الطبي، بعد تعرضها لتشوهات جسدية إثر خضوعها لعملية تجميلية.

وقالت السيدة في بلاغها إنها دخلت المستشفى لإجراء عملية شد جلد، لكنها فوجئت بعد العملية بظهور تشوهات واضحة في مناطق مختلفة من جسدها، شملت الظهر والبطن والإبطين والعانة، مما تسبب لها في ضرر نفسي بالغ.

من جانبها، تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، بينما باشرت النيابة العامة التحقيقات للوقوف على ملابسات الواقعة.

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