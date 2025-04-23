خادمتان وصائغ ومخزن خردة.. الداخلية تضبط شبكة لصوص المنازل والمحال في القاهرة

كتب -علاء عمران:

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ضرباتها الناجحة ضد العناصر المتورطة في وقائع سرقة متعددة، استهدفت مساكن ومحال ومرافق عامة، حيث نجحت في ضبط عدد من المتهمين المتورطين في ارتكاب جرائم سرقة بأشكال وأساليب متنوعة.

فقد تمكنت قوات الشرطة من ضبط إحدى السيدات بدائرة قسم شرطة الشروق، لاتهامها بسرقة مبالغ مالية بعملات أجنبية من داخل مسكن سيدة تحمل جنسية أجنبية تعمل لديها، وعُثر بحوزتها على الأموال المسروقة وجهاز لاب توب من متحصلات الواقعة.

وفي باب الشعرية، تم ضبط 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – عقب تورطهم في سرقة مشغولات ذهبية من مالك محل مصوغات، وضُبط بحوزتهم جزء من الذهب المسروق ومبلغ مالي ناتج عن بيع المسروقات.

كما نجحت الشرطة في ضبط 4 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – بتهمة سرقة مفاتيح وقواطع نحاسية من كابينة كهرباء مخصصة لإنارة شوارع التجمع الخامس، باستخدام أسلوب "المغافلة". وتم العثور بحوزتهم على أسلحة نارية وأدوات ارتكاب الجريمة. وأرشدوا عن المتهم بشراء المسروقات "مالك مخزن خردة"، الذي ضُبط بحوزته مواد مخدرة وكميات من الأسلاك وأغطية البالوعات وكشافات إنارة.

وفي المعادي، أُلقي القبض على خادمة أجنبية سرقت عملات أجنبية ومحلية وقطعة مشغولات ذهبية من منزل مخدومها. واعترفت ببيع الذهب لمالك محل مصوغات سيئ النية، وتم ضبطه وبحوزته المسروقات.

بدائرة قسم شرطة المقطم، أُلقي القبض على عاطل له سجل جنائي، تخصّص في سرقة الدراجات النارية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترف بارتكاب 4 وقائع، وقاد الشرطة إلى مكان إخفاء الدراجات لدى أحد عملائه، الذي تم ضبطه أيضًا.

كما ضبطت الأجهزة الأمنية 3 أشخاص – لأحدهم معلومات جنائية – متورطين في سرقة مشغولات ذهبية ومبالغ مالية من إحدى الشقق بالنزهة بعد كسر الشباك. وعُثر بحوزتهم على جزء من المسروقات، وتم ضبط 3 عملاء سيئي النية – لأحدهم سجل جنائي – بحوزتهم باقي المسروقات.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية كافة ضد المتهمين.