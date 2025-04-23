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شركة وهمية تستولي على أموال المواطنين بزعم تنظيم رحلات حج وعمرة

12:32 م الأربعاء 23 أبريل 2025

رحلات حج

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كتب -علاء عمران:
واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لملاحقة المخالفات المتعلقة بالأمن السياحي، وتشديد الرقابة على الكيانات غير المرخصة التي تمارس نشاطًا في مجال السياحة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط شخص أنشأ شركة سياحية "بدون ترخيص" داخل نطاق قسم شرطة الدقي بمحافظة الجيزة، وتورّط في الاستيلاء على مبالغ مالية من عدد من المواطنين بعد إيهامهم بتنظيم رحلات حج وعمرة وبرامج سياحية مختلفة، مدعيًا أن شركته مرخصة.

روّج المتهم للنشاط الاحتيالي عبر منصات التواصل الاجتماعي، وتم العثور داخل مقر الشركة على مطبوعات تحمل اسمها وبرامج سياحة دينية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارٍ استكمال التحقيقات.

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وزارة الداخلية رحلات حج عمرة
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