محاكمة 3 متهمين بحيازة الحشيش والميثامفيتامين اليوم

كتب- محمود الشوربجي:

تنظر محكمة مستأنف جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم زينهم، اليوم الأربعاء، جلسة محاكمة ثلاثة متهمين بتهمة حيازة جوهري مخدر "الحشيش والميثامفيتامين".

يأتي ذلك في إطار نظر الاستئناف المقدم على حكم أول درجة، الذي قضى بمعاقبة المتهم الأول، وهو موظف، بالسجن 6 أشهر وتغريمه ألف جنيه، بينما حكم على المتهمين الثاني والثالث، وهما مالكا شركة إنتاج فني، بالسجن سنة مع الشغل وتغريمهما 10 آلاف جنيه لكل منهما.

تعود أحداث القضية إلى يوليو الماضي، حيث وردت معلومات إلى الجهات المختصة حول مكان تواجد المتهمين، بناءً على إذن صادر من النيابة العامة، وبناءً على تلك المعلومات، انتقلت القوة الأمنية إلى الموقع، حيث تم رصدهم أثناء استقلالهم السيارة المضبوطة، وبحوزتهم كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على 193 لفافة ورقية تحتوي على جوهر الهيروين المخدر، بالإضافة إلى كيس بلاستيكي شفاف بداخله كمية من مادة الميثامفيتامين المخدر، كما ضبط بحوزتهم مبلغًا ماليًا قدره 20 ألف جنيه، وهاتفان محمولان.