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اشتعال ماسورة غاز أمام نقطة شرطة بأكتوبر وتحرك عاجل من 3 جهات

08:36 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

اشتعال ماسورة غاز - أرشيفية

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كتب - محمد شعبان:

اشتعلت النيران بماسورة غاز بمساكن عثمان نطاق مدينة السادس من أكتبور اليوم الثلاثاء.

تلقى مدير أمن الجيزة اللواء سامح الحميلي إخطارًا من إدارة شرطة النجدة باشتعال ماسورة غاز بطريق الواحات.

شرطة النجدة أخطرت عمليات الحماية المدنية وطوارئ الغاز وجهاز مدينة حدائق أكتوبر للتعامل مع الواقعة.

وتبين بالفحص المبدئي اشتعال ماسورة غاز بـ25 مساكن مساكن عثمان أمام نقطة الشرطة وسط جهود الدفاع المدني للسيطرة على الحريق.

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