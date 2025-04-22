لماذا استدعت النيابة طبيبا في جلسة التحقيق مع منتجة شهيرة؟

القاهرة - مصراوي:

كشفت مصادر مطلعة على التحقيقات عن تفاصيل جديدة في اتهام منتجة معروفة بتصنيع وترويج المخدرات.

قالت المصادر إن المتهمة تمسكت بنفي التهم المسندة إليها زاعمة أن القضية برمتها ملفقة للإضرار بمصالحها وسمعتها.

حسب المصادر، شعرت المتهمة بحالة إعياء شديدة نتج عنها إصابتها بقيء متكرر الامر الذي استلزم حضور طبيب لعلاجها دون نقلها للمستشفى.

وفي وقت سابق، وردت معلومات أكدتها تحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بأن تشكيلا عصابيا بصدد جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعى" واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للاتجار بها.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبط عناصر التشكيل وبحوزتهم 200 كجم من مخدر الحشيش الاصطناعى، المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة تقدر قيمتها بـ420 مليون جنيه.

وشملت المضبوطات كمية من المشغولات الذهبية ومبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" و5 سيارات من متحصلات نشاط العصابة الإجرامى، وتباشر النيابة العامة التحقيق.