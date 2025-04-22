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طالبة تحاول الانتحار بحبة غلة داخل مدرسة ثانوية بالقليوبية

03:17 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

تسمم غذائي - ارشيفية

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كتب - محمد شعبان:

حاولت طالبة التخلص من حياتها بتناول حبة غلة داخل مدرسة في محافظة القليوبية.

تلقى مدير شرطة النجدة بلاغًا من إدارة المدرسة الثانوية الفنية للبنات بكفر شكر بوجود محاولة انتحار.

وتبين بالفحص أن الطالبة شرعت في التخلص من حياتها بتناول حبة غلة، مما أسفر عن إصابتها بحالة تسمم.

تم نقل الطالبة إلى مستشفى بنها الجامعي لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102.

وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

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انتحار حبة غلة محافظة القليوبية حالة تسمم
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