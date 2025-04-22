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خلي بالك.. رادارات السرعة تلتقط 36 ألف مخالفة في يوم واحد

02:22 م الثلاثاء 22 أبريل 2025

رادارات السرعة

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كتب- علاء عمران:

تواصل الإدارة العامة للمرور توجيه حملاتها المرورية على مدار 24 ساعة بجميع الطرق والميادين، بهدف تسيير الحركة المرورية، وتحقيق الانضباط، والحد من الحوادث على الطرق.

أسفرت جهود الإدارة عن تحرير 44487 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها 839 مخالفة السير بدون تراخيص، و11 دراجة نارية مخالفة، و36121 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و6 مخالفات موقف عشوائي، و374 مخالفة التحدث في الهاتف المحمول أثناء القيادة، و15 مخالفة شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط المخالفات المرورية في جميع أنحاء الجمهورية.

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رادارات السرعة مخالفات مرورية الإدارة العامة للمرور
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