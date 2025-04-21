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ضبط عاطلين يتاجران في السلاح ببني سويف

05:57 م الإثنين 21 أبريل 2025

المتهمان والسلاح المضبوط

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القاهرة - مصراوي:

ألقت قوات الشرطة القبض على عاطلين بحيازتهما أسلحة نارية عير مرخصة بقصد الاتجار بمحافظة بني سويف.

أكدت معلومات وتحريات إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف بالتنسيق مع قطاع الأمن العام اتجار عاطلين فى الأسلحة النارية غير المرخصة متخذين مسكنهما مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

بتقنين الإجراءات أمكن ضبطهما وعُثر بحوزتهما على (6 بنادق خرطوش -3 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) واتخاذ الإجراءات القانونية.

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