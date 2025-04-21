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قرار عاجل من النيابة بشأن المنتجة سارة خليفة وآخرين في قضية المخدرات

12:26 ص الإثنين 21 أبريل 2025
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    سارة خليفة
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    المنتجة سارة خليفة
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    المذيعة سارة خليفة
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    سارة خليفة
  • عرض 13 صورة
    سارة خليفة
  • عرض 13 صورة
    سارة خليفة
  • عرض 13 صورة
    سارة خليفة
  • عرض 13 صورة
    سارة وبيكا وصاصا
  • عرض 13 صورة
    سارة خليفة
  • عرض 13 صورة
    سارة خليفة
  • عرض 13 صورة
    سارة خليفة
  • عرض 13 صورة
    سارة خليفة
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كتب- أحمد عادل:

قررت النيابة العامة بالقاهرة، حبس المنتجة سارة خليفة وآخرين، بعد ضبطهم وبحوزتهم كميات من الحشيش الاصطناعي "بودر" والمواد المستخدمة في تصنيعه، 4 أيام على ذمة التحقيق.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي"، واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامي.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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