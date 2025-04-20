"حشيش وذهب".. النيابة تواجه المنتجة سارة خليفة بمضبوطات عُثر عليها داخل شقتها

كتب- أحمد عادل:

تستمع النيابة العامة بالقاهرة، إلي أقوال المنتجة سارة خليفة فى اتهامها بالانضمام إلي تشكيل عصابي تخصص في جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر "الحشيش"، والاتجار بالمواد المخدرة.

وواجهت النيابة العامة المتهمة سارة خليفة بالمضبوطات التي تم العثور عليها داخل شقتها وهي نحو 200 كيلوجرام من الحشيش الصناعي "البودر"، والأدوات المستخدمة في التصنيع، مثل الخلاطات والمعقمات وعبوات التغليف.

كما واجهت جهات التحقيق، بالمشغولات الذهبية المضبوطة داخل شقتها، وأنكرت المتهمة علاقتها بالمضبوطات.

وكانت أكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً والجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابى بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الإصطناعى"، واستخدامهم لشقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للإتجار بها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الإصطناعى بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة فى خلط وتهيئة المواد المخدرة)، وكذا (كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" – 5 سيارات) من متحصلات نشاطهم الإجرامى.

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة 420 مليون جنيه، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.