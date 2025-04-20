تكدس مروري بشارع الهرم إثر حادث تصادم

كتب - محمد شعبان:

شهد شارع الهرم تكدسا مروريا إثر اصطدام دراجة نارية بأتوبيس امام ديوان عام المحافظة القديم، مساء الأحد.

تلقى مأمور قسم شرطة العمرانية بمديرية أمن الجيزة إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث ووجود مصابين بشارع الهرم.

تبين بالفحص المبدئي اصطدام دراجة نارية بأتوبيس أمام ديوان عام المحافظة القديم، مما أسفر عن سقوط مصابين اثنين نقلا إلى مستشفى أم المصريين العام للعلاج.

ويعمل رجال المرور على تجنيب الأتوبيس نهر الطريق وسحب الكثافات، وتحرر محضر بالواقعة.