اشتعال سيارتين بطريق المنصورية ومصير مجهول لقائديها

كتب - محمد شعبان:

اشتعلت النيران بسيارتي نقل بطريق المنصورية بعد الطريق الدائري نطاق الهرم غرب الجيزة، اليوم الأحد.

تلقى مأمور القسم إخطارًا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة بطريق المنصورية بعد موقف الـ28 نهاية شارع فيصل.

دفع مدير الحامية المدنية بالجيزة بسيارتي إطفاء بقيادة نائبه بالتنسيق مع مأمور القسم، وتبين بالفحص المبدئي نشوب حريق بسيارتين نقل بجوار قاعة سيتي بارك اتجاه كرداسة.

ويعمل رجال الدفاع المدني على إنقاذ السائقين، فيما يحاول رجال المرور سحب الكثافات المرورية الناتجة عن الحريق.