عاطل غرز سكينه في صدر جاره بأوسيم: "عايز يمشي كلامه عليا"

كتب - محمد شعبان:

استمتعت جهات التحقيق إلى أقوال عاطل متهم بقتل جاره طعنا بسبب خلافات بينهما بمركز أوسيم شمال الجيزة.

وكيل النائب العام استمع إلى اعترافات المتهم -له معلومات جنائية- وأقر بجريمته وعلل السبب "مش اول مرة نتخانق..والموضوع كله عند".

بعد استماع النيابة لأقوال المتهم اصطحبته مأمورية من الشرطة لتمثيل الجريمة وإيداعه بعدها محبسه انتظارًا لإحالته للمحاكمة الجنائية العاجلة بعد ورورد تقرير الطب الشرعي.

العقيد مجدي موسى مفتش مباحث أوسيم والوراق تلقى إخطارًا من نقطة شرطة ملحقة بأحد المستشفيات باستقبال جثة عامل مقتولا وتبين بالفحص وسماع رواية الشهود نشوب مشادة كلامية بين المجني عليه وعاطل "جاره" بسبب خلافات الجيرة تطورت إلى مشاجرة.

سدد المتهم للضحية طعنة نافذة بالصدر فأرداه قتيلا وتمكن المقدم محمد طبلية رئيس المباحث من ضبط المتهم والأداة المستخدمة في الواقعة.