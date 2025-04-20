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حكم قضائي بإلزام ورثة الموسيقار حلمي بكر بسداد 3 ملايين جنيه لطبيب أسنان

02:43 م الأحد 20 أبريل 2025

حلمي بكر

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كتب- صابر المحلاوي:

قضت محكمة شمال الجيزة بإلزام ورثة الموسيقار الراحل حلمي بكر بسداد مبلغ 3 ملايين جنيه لصالح طبيب أسنان شهير، بالإضافة إلى الفوائد القانونية بنسبة 4% من تاريخ المطالبة القضائية، وذلك على خلفية سلفة مالية قدمها الطبيب للراحل قبل وفاته.

وكان الطبيب قد تقدم بدعوى ضد ورثة حلمي بكر، وهم نجله هشام حلمي بكر، وزوجته سماح ع. بصفتها وصية بلا أجر على القاصرة ريهام حلمي بكر، طالبهم خلالها برد مبلغ 3 ملايين جنيه، وفقًا لإيصال استلام مؤرخ بتاريخ 26 فبراير 2024.

وأوضحت الدعوى أن المبلغ تم منحه للموسيقار الراحل كقرض على أن يتم رده في موعد أقصاه 20 ديسمبر 2024، إلا أنه لم يُسدد، ورفض إعادة المبلغ رغم محاولات التسوية الودية.

وأشار الطبيب في دعواه إلى أن الراحل توفي في 1 مارس 2024، وأن ذمة الورثة أصبحت مشغولة بسداد الدين، مؤكدًا أن الورثة لم يلتزموا برد المبلغ رغم توجيه إنذارات رسمية إليهم، ما اضطره للجوء إلى القضاء واستصدار أمر أداء ضدهم.

وقضت المحكمة بإلزام الورثة بسداد مبلغ السلفة مضافًا إليه الفوائد القانونية، مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

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