تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ 18 مايو

كتب– صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، وذلك لجلسة 18 مايو المقبل، لحضور المتهمين.

ويُتهم هؤلاء مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 43150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنين وأفراد من قوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.