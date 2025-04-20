إعلان

تأجيل إعادة محاكمة 9 متهمين في قضية "فض اعتصام رابعة" لـ 18 مايو

02:29 م الأحد 20 أبريل 2025

تعبيرية عن محاكمة

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب– صابر المحلاوي:

قررت الدائرة الأولى إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 9 متهمين، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"فض اعتصام رابعة"، وذلك لجلسة 18 مايو المقبل، لحضور المتهمين.

ويُتهم هؤلاء مع آخرين سبق الحكم عليهم في القضية رقم 43150 لسنة 2015 جنايات مدينة نصر أول، بتهم تتعلق بالتجمهر المسلح والاشتراك فيه بميدان رابعة العدوية (ميدان هشام بركات حاليًا)، وقطع الطرق، وتقييد حرية المواطنين في التنقل، إضافة إلى القتل العمد مع سبق الإصرار لمواطنين وأفراد من قوات الشرطة المكلفين بفض الاعتصام.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

محاكمة فض اعتصام رابعة اعتصام رابعة
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أول بنك يخفض العائد على حساباته بعد قرار المركزي خفض الفائدة
قبل وقف العمل بها.. بنكا الأهلي ومصر يتيحان شراء الشهادة الـ27% عبر الإنترنت البنكي بالإجازة
صيِّفوا بالنهار فقط.. موعد انتهاء موجة الحرارة وعودة البرودة مجددًا