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لتعذر حضور المتهم.. مد أجل الحكم في قضية قتل نجل لاعب الزمالك السابق

01:24 م الأحد 20 أبريل 2025

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كتب- أحمد عادل:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، مد أجل الحكم على المتهم بقتل نجل لاعب الزمالك السابق "عمر كشمير" في منطقة حلوان، وذلك بسبب تعذر حضور المتهم من محبسه.

وأوضحت التحقيقات أن المتهم قتل المجني عليه "محمد عمر حسن كشمير" دون سبق إصرار أو ترصد، حيث استوقفه وأشهر سلاحًا أبيض في محاولة لسرقته. وعندما رفض المجني عليه الاستجابة له، قام المتهم بتوجيه طعنات في صدره باستخدام السلاح الأبيض، ما أدى إلى وفاته.

كما قام المتهم بسرقة متعلقات المجني عليه بعد ارتكاب جريمته، وأُحيل إلى المحكمة بتهمتي القتل العمد والسرقة.

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