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القبض على منتجة شهيرة لاتهامهما بالاتجار في المخدرات.. والنيابة تُحقق

03:07 ص الأحد 20 أبريل 2025

النيابة العامة

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كتب- أحمد عادل:

تحقق النيابة العامة في واقعة ضبط منتجة شهيرة لاتهامهما بالاتجار في المواد المخدرة داخل شقتها بأحد أحياء في محافظة القاهرة.

كانت قوات الأمن بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، ألقت القبض على المنتجة داخل شقتها، إذ تم تحريز مواد يشتبه في كونها مواد مخدرة، بعد ورود معلومات تفيد بتورطها ضمن شبكة لتوزيع المخدرات.

وتم التحفظ على عدد من المضبوطات في الشقة وهاتفها الشخصي، إذ تم تحرير محضر بالواقعة وإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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النيابة العامة القبض على منتجة شهيرة الاتجار في المخدرات منتجة شهيرة
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