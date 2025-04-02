إصابة 9 أشخاص في انقلاب ميكروباص بالطريق الأوسطي

كتب- صابر المحلاوي:

أصيب 9 أشخاص جراء حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الأوسطي في الاتجاه القادم من أكتوبر.

تلقّت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع حادث على الطريق الأوسطي، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف رفقة قوات الشرطة ورجال المرور إلى موقع الحادث.

وتبين انقلاب ميكروباص بعد اختلال عجلة القيادة بيد سائقها وإصابة 9 من ركابها، حيث تم نقل المصابين إلى مستشفى أكتوبر المركزي لتلقي العلاج.

وتكثف الجهات المعنية جهودها للوقوف على أسباب الحادث، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المرور على الطريق.