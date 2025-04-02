بسبب فتاة.. الداخلية تكشف ملابسات التعدي على شاب بسلاح أبيض في دار السلام

كتب- أحمد عادل:

كشفت وزارة الداخلية ملابسات منشور تم تداوله عبر مواقع التواصل الإجتماعى، يتضمن ادعاء أحد الأشخاص إصابته بسلاح أبيض على يد آخر، أثناء محاولة منع المتهم من التحرش بفتاة بالقاهرة.

وبالفحص تبين أنه بتاريخ 31 مارس الماضى، تبلغ لقسم شرطة دار السلام بالقاهرة من إحدى المستشفيات باستقبالها (أحد الأشخاص - مقيم دائرة القسم) مصاب بجروح متفرقة بالجسم.

وبسؤاله أفاد بتضرره من (آخر - مقيم بدائرة القسم) لحدوث مشادة كلامية بينهما بسبب توقفه أسفل منزله صحبة إحدى صديقاته وحال مطالبته بالانصراف من أسفل المنزل قام بالتعدى عليه بالضرب محدثاً إصابته مستخدماً سلاح أبيض.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبحوزته السلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته أقر بإرتكابة الواقعة على النحو المشار إليه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.