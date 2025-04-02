تشييع جثمان شاب فقد حياته طعنًا على يد صديقه في حلوان

كتب- أحمد عادل:

شيع المئات من أهالي منطقة كفر العلو بحلوان، جثمان الشاب "أحمد ياسر" إلي مثواه الأخير، بعد أن لقي مصرعه متأثرًا بإصابته بطعنة نافذة على يد صديقه بسلاح أبيض "مطواة".

وصرحت النيابة العامة بحلوان، بدفن جثمان المجني عليه، كما أمرت بتحريات رجال المباحث حول الواقعة، وتفريغ كاميرات المراقبة محل الواقعة.

وتمكنت قوة أمنية من قسم شرطة حلوان، من ضبط المتهم بقتل الشاب "أحمد ياسر"، وبمواجهته أقر بارتكابه الجريمة، وأرشد عن السلاح المستخدم في الواقعة.

وقال المتهم، إنه أثناء تواجده مع المجني عليه في محل "بلايستيشن" نشبت بينهما مشاجرة بالأيدي بعد وصلة هزار، وأثناء المشاجرة سدد لصديقه طعنة نافذة أودت بحياته لكنه لم يقصد من ذلك قتله.

وكان تلقى قسم شرطة حلوان، إشارة من المستشفى تفيد باستقبال جثة الشاب "أحمد ياسر" مصاب بطعنة نافذة فارق على إثرها الحياة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.