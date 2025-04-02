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التحقيقات تكشف عدم وجود شبهة جنائية بحريق شقة كرداسة

06:40 م الأربعاء 02 أبريل 2025

حريق شقة - أرشيفية

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كتب- محمود الشوربجي:

كشفت تحقيقات النيابة العامة بشمال الجيزة، عن عدم وجود شبهة جنائية حول حريق التهم شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار سكني بمدينة كرداسة، وأن ماسًا كهربائيًا بأحد الأجهزة السبب وراء اشتعال النيران.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية بالطابق الأخير بعقار سكني بدائرة قسم شرطة كرداسة.

على الفور دفعت الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة بسيارات إطفاء لمكان الحريق.

تم فرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أي إصابات.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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النيابة العامة حريق شقة كرداسة الإدارة العامة للحماية المدنية
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