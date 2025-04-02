الداخلية تكشف تفاصيل استشهاد ضابط شرطة أثناء ضبط عناصر إجرامية

كتب- أحمد عادل:

كشفت وزارة الداخلية تفاصيل استشهاد ضابط شرطة أثناء مشاركته في مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية، لضبط عنصر إجرامي شديد الخطورة.

وقالت الداخلية في بيان لها، أنه أثناء مشاركة النقيب "محمود أحمد عبدالصبور"، من قوة مديرية أمن الأقصر فى مأمورية لتنفيذ أحكام قضائية صادرة ضد أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة تعرض للإصابة بعيار نارى من أحد العناصر الإجرامية الخطرة، مما أدى لاستشهاده.

وقامت الأجهزة الأمنية بمطاردة العنصر الإجرامي المتسبب فى ذلك، وأمكن تحديد مكان إختبائه، وتم إستهدافه وفقاً لإجراءات مقننة، وأسفر تبادل إطلاق النيران عن مصرعه وضُبط بحوزته ( بندقية آلية - عدد من الطلقات النارية).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.